Mannheim. (pol/mün) Noch ist der Polizei unklar, wie es zu diesem Unfall kommen konnte. Fest steht aber: Drei Menschen wurden Sonntagmittag leicht verletzt, als zwei Autos im Mannheimer Stadtteil Neuhermsheim zusammenstießen.

Ein 57-jähriger Mann war kurz vor 13 Uhr mit seinem BMW auf der Ludwigshafener Straße in Richtung Xaver-Fuhr-Straße unterwegs. Beim Linksabbiegen auf den Zubringer zur Bundesstraße B 38a in Richtung Rheinau stieß er mit einem entgegenkommenden 20-jährigen Golf-Fahrer zusammen, der in Richtung Ludwigshafen unterwegs war.

Dabei zogen sich die beiden Fahrer sowie die 19-jährige Beifahrerin im Golf leichte Verletzungen zu und begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Sowohl der BMW als auch der Golf waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Rufnummer 0621/1743310 in Verbindung zu setzen.