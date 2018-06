Mannheim. (pol/mare) In der Zeit von Donnerstag 4.30 bis 15.30 Uhr sind Unbekannte in eine Gaststätte in der Seckenheimer Straße eingebrochen. Das berichtet die Polizei.

Im Innern wurden gleich drei Spielautomaten aufgebrochen und das Geld daraus gestohlen. Damit nicht genug, zerstörten die Täter teilweise das Inventar, indem sie die Sitzgelegenheiten aufschlitzen und Löcher in die Wand schlugen.

Der entstandene Sach- und Diebstahlsschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt ermittelt. Zeugentelefon: 0621/1743310.