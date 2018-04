Mannheim. (pol/mare) Langfinger waren in den letzten Tagen in Mannheim unterwegs. Das berichtet die Polizei.

In der Nacht auf Montag kam es in der Salzachstraße zu einem Firmeneinbruch. Ein bislang Unbekannter hatte auf dem Firmengelände die Tür zum Maschinenraum aufgehebelt. Im Inneren machte er sich an zwei weiteren Türen zu schaffen und brach dann einen Münzwechselautomaten auf. Aus diesem entwendete er Münzen im Wert von rund 5000 Euro. Anschließend beschädigte er einen Tresor und ließ aus diesem über 1000 Euro mitgehen. Mit seinem Diebesgut ergriff er schließlich die Flucht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf gut 2000 Euro.

Zeugen, die zwischen 22 und 7 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Telefon 0621/833970 zu melden.

Auf unbekannte Art und Weise verschaffte sich ein bislang Unbekannter am frühen Montag kurz vor 1 Uhr Zutritt zu den Räumen eines Gebäudedienstleisters in der Max-Born-Straße. Im Erdgeschoss des Anwesens suchte der Einbrecher die Büroräume auf und stahl aus einem Schrank eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro Bargeld. Anschließend machte er sich mit seinem Diebesgut aus dem Staub. Der Täter war etwa 1,75 Meter groß, hatte eine normale Statur und trug zur Tatzeit blaue Jeans, ein weißes Shirt, eine gleichfarbige Jacke und Turnschuhe.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Telefon 0621/33010 in Verbindung zu setzen.