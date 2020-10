Mannheim. (pol/mare) Über das Wochenende haben Diebe zwei Rüttelplatten von Käfertaler Baustellen gestohlen.

Die erste wurde von einer Baustelle im Cecil-Taylor-Ring entwendet. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Täter das Vorhängeschloss am Bauzaun auf und starteten dann per Kurzschluss einen Bagger. Mit dessen Schaufeln hoben sie dann die rund 700 Kilogramm schwere und 12.000 Euro teure Rüttelplatte auf einen Anhänger und transportierten sie dann ab. Den Bagger ließen sie stehen. Am Bagger entstand 500 Euro Schaden.

Ebenfalls eine Rüttelplatte wurde von der Großbaustelle in der Andrew-Jackson-Straße gestohlen. Hier sollen die Täter die Platte mit einem Gabelstapler auf einen Lastwagen gehoben und abtransportiert haben. Die Tat soll zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, stattgefunden haben.

In beiden Fällen können sich Zeugen beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0621/718490 melden.