Mannheim. (pol/mare) Was haben die Diebe denn da gesucht? Die Langfinger brachen laut Polizeibericht nämlich in ein leerstehendes Haus ein.

Am Dienstag suchten sie im Laufe des Tages das Haus in der Herzogenriedstraße heim. Durch den Einbruch entstand Sachschaden von 200 Euro. Zeugen, die am Dienstag im Bereich der Herzogenriedstraße zwischen Waldhofstraße und Hermann-Hesse-Straße Verdächtiges bemerkt haben, wenden sich an das zuständige Polizeirevier in Mannheim-Neckarstadt, Telefon: 0621/33010.