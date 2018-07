Mannheim. (pol/jeu) Da war der Einbrecher aber wohl sehr hungrig. Denn ein Unbekannter brach am Sonntagmorgen gegen 8.45 Uhr nicht nur in einen Dönerimbiss in der Friedrich-Ebert-Straße ein. Laut Polizei nahm er auch noch drei Dönerspieße aus der Kühltruhe mit.

Der Dieb verschaffte sich über die Hintertür Zugang zum Imbiss. Neben den Spießen stahl er Bargeld im Wert von mehreren 100 Euro.

Der Täter soll laut Zeugenaussage etwa ein 1,80 Meter groß sein und eine kräftige, athletische Statur haben. Zur Tatzeit habe er ein schwarzes T-Shirt und eine Bluejeans getragen.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0621/33010 mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt in Verbindung zu setzen.