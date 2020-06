Mannheim-Neckarau. (pol/mare) Am Dienstagnachmittag hat sich am Strandbad ein Diebstahl ereignet. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 15 Uhr nahm eine 20-Jährige am Strandbad in der Nähe der "Silberpappel" gemeinsam mit ihren Freunden ein Bad im Rhein. Ihren Rucksack ließ sie währenddessen unbeaufsichtigt am Ufer zurück.

Kurz darauf beobachtete sie zwei Männer, die sich im Vorbeigehen offensichtlich für ihre persönlichen Gegenstände interessierten. Die Unbekannten gingen weiter. Einer der beiden kam aber mit einem Fahrrad zurück, nahm den Rucksack und fuhr weg. Die Bemühungen eines Zeugen, den Unbekannten zu verfolgen und zu stellen, blieben erfolglos.

Der Rucksack wurde später in der Nähe im Gehölz aufgefunden. Entwendet wurde hieraus nichts.

Der unbekannten Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, 1,70 Meter groß, korpulent, dichte kurze schwarze Haare. Er trug eine auffällige große Silberkette und hatte ein orange-goldenes Mountainbike mit sehr breiten Reifen dabei.

Der zweite Unbekannte, der den Täter zuvor begleitet hatte, soll groß und schlank gewesen sein.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarau unter der Rufnummer 0621/83397-0 zu melden.