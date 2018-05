Mannheim. (pol/mare) Süßes - und Saures gab es für einen Dieb in der letzte Woche. Er hatte sich an einem Süßigkeitenautomat in der Hochschule Mannheim zu schaffen gemacht. Doch Geld spuckte dieser keines aus - man kann an dem Gerät nämlich nur bargeldlos zahlen.

Am Donnerstag zwischen 7 Uhr und 19 Uhr brach der bislang Unbekannte den Süßigkeitenautomaten, welcher im Gebäude Z der Hochschule aufgestellt ist, auf. Aus dem Automaten konnten nur Süßigkeiten entwendet werden, Bargeld befand sich darin nicht, da dieser nur bargeldlose Zahlungen akzeptierte.

Am Automaten entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim Neckarau unter Telefon 06 21 / 83 39 70 in Verbindung zu setzen und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.