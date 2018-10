Mannheim. (pol/pr/mare) Am Mittwochmittag kurz nach 13 Uhr wollte ein Peugeot-Fahrer von der Sibylla-Merian-Straße über den Kreisverkehr in die Maria-Kirch-Straße einfahren. Da die Einmündung zur Maria-Kirch-Straße aufgrund einer Baustelle gesperrt ist, fuhr der 28-jährige nach links in den Kreisel ein, um in den Speckweg abzubiegen.

Dadurch kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Hyundai-Fahrer, der richtig im Kreisel fuhr. Der Verursacher wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Hyundai-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 7500 Euro.

Update: 3. Oktober 2018, 17.03 Uhr