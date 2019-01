Mannheim. (pol/van) Gleich zweimal innerhalb von nur wenigen Stunden mussten die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt gemeinsam mit der Feuerwehr in der Nacht von Sonntag auf Montag wegen Brandalarme in demselben Hotel ausrücken.

Wie die Polizei berichtet, hatte ein Hotelgast gegen 20.45 Uhr beim Brötchenaufbacken den Rauchmelder in seinem Zimmer ausgelöst. Verletzte und Sachschaden gab es nicht.

In den frühen Morgenstunden gegen 3.40 Uhr wurde der Alarm in einem weiteren Zimmer erneut ausgelöst. Die Beamten nahmen Marihuanageruch wahr, zu einem Brand kam es offenbar nicht. Ein 38-jähriger Hotelgast hatte verbotenerweise in seinem Hotelzimmer einen Joint geraucht, so die Polizei. Neben den Kosten des Einsatzes, muss er sich auch noch für den Besitz von etwas mehr als 22 Gramm Marihuana strafrechtlich verantworten, welches die Beamten umgehend sicherstellten.