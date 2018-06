Mannheim. (pol/rl) Zu einer Schlägerei zwischen zwei Autofahrern kam es am Dienstagabend. Gegen 20.30 Uhr waren im Bereich der Eisenlohrstraße und Käfertaler Straße ein 23-jähriger Mannheimer sowie eine 21-jährige Mannheimerin in einem Opel Corsa unterwegs und wollten in die Eisenlohrstraße abbiegen. Hier parkte ein schwarzer Opel mit Mannheimer Kennzeichen, daneben stand ein BMW, ein X3 oder X5, in dem zwei Männer saßen.

Nun machte die 21-Jährige den BMW-Fahrer mit Gesten aufmerksam, "Platz zu machen". Daraufhin beleidigte der BMW-Fahrer unvermittelt die Frau mit unflätigen Schimpfworten. Dann stieg er aus, schlug die Heckscheibe des Opels ein und schlug dem 23-jährigen Fahrer durch das geöffnete Fenster mit der Faust ins Gesicht.

Die beiden Männer im BMW sollen etwa 25 bis 30 Jahre alt sein. Der eine war 1,80 Meter groß, hatte schwarze, kurze, gegelte Haare und einen gepflegten Dreitagebart. Er trug Jeans und ein schwarzes T-Shirt. Der andere ist etwa 1,75 Meter groß und hatte kurze, schwarze Haare.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Zwischenfalls. Die Insassen des parkenden schwarzen Opel Corsa müssten auf den Vorfall aufmerksam geworden sein und könnten Angaben zum BMW und den beiden Insassen machen. Hinweise an das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der 0621/3301-0.