Mannheim. (pol/mare) Schwelbrand in der DHBW: Feuerwehr und Polizei wurden am frühen Mittwochnachmittag zu einem Feuer in der Cobitzallee in Neuostheim gerufen. Das teilt die Polizei mit.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei gerieten in einem Lagerraum im Keller der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in der Coblitzallee mehrere Batterien vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Wegen der Rauchentwicklung schlug auch der Rauchmelder an.

Die Berufsfeuerwehr konnte den Schwelbrand rasch löschen. Dennoch wurde vorsorglich das Gebäude geräumt. Zu Schaden kam niemand.

Während der Löscharbeiten war die Coblitzallee durch die abgestellten Feuerwehrfahrzeuge blockiert. Verkehrsbeeinträchtigungen ergaben sich nicht.