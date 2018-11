Mannheim. (pol/fro) Fünf leicht Verletzte, 18.000 Euro Sachschaden und ein Betrunkener – so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Donnerstagmorgen in der Mannheimer Innenstadt ereignete.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Mini Cooper auf der Kunststraße in Richtung Kaiserring. Dabei fuhr er mit seinem Auto nahezu ungebremst auf einen Smart auf, der an der roten Ampel im Einmündungsbereich hielt.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Smart auf einen VW geschoben. Hierbei wurden alle fünf Insassen der beiden stehenden Fahrzeuge leicht verletzt. Der Mini Cooper des Unfallverursachers war aufgrund des entstandenen Schadens nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch beim 18-Jährigen. Ein freiwilliger Test ergab 1,6 Promille in der Atemluft. Der Führerschein wurde einbehalten und eine Blutprobe entnommen.

Der Fahranfänger muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechtlich verantworten.