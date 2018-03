Mannheim. (dpa/lsw) Mit einem launigen Video zur Fastnacht warnt die Polizei in Mannheim vor den negativen Folgen der tollen Tage. «Betrunkener» werde als Verkleidung nicht akzeptiert, heißt es unter anderem in dem Film, den die Ordnungshüter am Donnerstag per Twitter verbreiteten. Auch Ausreden wie «Wenn Ihr jetzt ein Auge zudrückt, weil Fasching ist, mach ich es nie wieder» seien bei den zu erwartenden Verkehrskontrollen zwecklos, hieß es.

«Wenn Ihr am nächsten Tag nicht frei habt, gönnt immerhin Eurem Auto einen freien Tag und Euch ein gutes Gewissen», appellieren die Polizisten in dem 1:27 Minuten langen Video. Darin warnt die Polizei der nordbadischen Stadt auch mit Nachdruck vor möglichen K.o.-Tropfen in Getränken. Wer einen Verdacht habe, sollte das Personal des Lokals um Hilfe bitten sowie zum Arzt gehen und auch Anzeige erstatten.

Eine Kollegin in Mannheim habe das Video selbst zusammengestellt, sagte ein Polizeisprecher. Die positiven Reaktionen seien erfreulich.