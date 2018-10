Mannheim. (pol/mare) In der Augartenstraße in Höhe der Gabelsbergerstraße wurden in der Nacht zum Donnerstag mehrere Autos beschädigt. Das berichtet die Polizei.

Zeugen beobachteten gegen 2.40 Uhr, wie drei Menschen die Augartenstraße in Richtung Möhlstraße entlang liefen. Einer der drei, ein 20-jähriger Mann, beschädigte dabei an insgesamt sieben Autos die Scheibenwischer oder riss diese sogar komplett ab.

Die Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei, welche vor Ort kam und den Vandalen mit seinen zwei Begleitern noch in der Augartenstraße finden konnte. Der 20-Jährige, der sichtlich betrunken war, konnte nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen seinen Weg fortsetzen.

Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. In welcher Höhe Sachschaden an den Autos entstand, steht bislang noch nicht fest.