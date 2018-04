Mannheim. (pol/van) Eine Enkeltrickbetrügerin versuchte am Dienstagmittag ihr Glück bei einem 82-Jährigen in Sandhofen. Das berichtet die Polizei. Der Mann erhielt gegen 13.10 Uhr einen Anruf einer jungen Frau. Diese gab sich als Verwandte aus und teilte ihm mit, dass sie dringend 41.000 Euro für einen Wohnungskauf benötige. Nachdem der Rentner ihr klar machte, dass er kein Bargeld zu Hause habe, forderte die Unbekannte ihn auf, Geld bei der Bank zu holen. Der Senior entgegnete ihr, dass er bei seiner Bank anrufen werde und legte auf. Doch anstatt mit seiner Bank zu telefonieren, tat er genau das Richtige und rief zunächst selbst bei seinen Verwandten an, um sich abzusichern. Schnell stellte sich heraus, dass keiner von ihnen den Anruf getätigt hatte. Als die Betrügerin ihn dann kurz darauf erneut kontaktierte, antwortete er ihr, dass er die Polizei verständigen werde. Daraufhin beendete diese das Gespräch.