Mannheim. (pol/car) Am frühen Dienstagmorgen versuchten zwei Männer im Alter von 18 Jahren in ein Lokal in der Mannheimer Innenstadt einzubrechen. Ein Zeuge beobachtete die beiden Männer kurz nach Mitternacht, als sie gerade in eine Gaststätte in den U-Quadraten einzubrechen versuchten. Er alarmierte die Polizei.

Die gerufenen Polizeibeamten trafen die zwei Männer in einem Zelt an, das vor dem Lokal aufgestellt war. Die beiden 18-Jährigen führten einbruchstypisches Werkzeug mit sich. An der Eingangstür konnten die Polizisten Beschädigungen feststellen.

Die Beamten nahmen die jungen Männer fest und brachten sie zum Polizeirevier Mannheim-Innenstadt. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurden die beiden 18-Jährigen wieder auf freien Fuß entlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchs gegen die zwei Männer.