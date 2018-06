Mannheim. (pol/mare) Kurz nach 13 Uhr geriet am Samstag ein Kunststofftisch auf einem Balkon im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Friedrichstraße in Brand. Das berichtet die Polizei

Hierbei kam es zu erheblicher Rauchentwicklung. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell im Griff. Verletzt wurde niemand.

Die Hausfassade und eine Markise wurden beschädigt. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Die Brandursache ist noch ungeklärt. Die Friedrichstraße musste während des Löscheinsatzes kurzzeitig gesperrt werden.