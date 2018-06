Mannheim. (pol/mare) Zwei Schwerverletzte und drei beschädigte Autos: So lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich laut Polizeibericht am Montagnachmittag in Mannheim-Neckarau ereignet hat.

Als ein 35-Jähriger mit seinem BMW um kurz nach 16 Uhr von der Bundesstraße B38a kommend in die Helmertstraße einfahren wollte, missachtete er die Vorfahrt eines 29-jährigen Audi-Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der BMW gegen einen geparkten VW Sharan geschleudert, der ebenfalls stark beschädigt wurde.

Der Unfallverursacher und der Audi-Fahrer wurden dabei schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 22.000 Euro.