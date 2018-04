Mannheim. (pol/mare) Haben es Unbekannte in Mannheim auf geparkte Autos abgesehen? In den letzten Tagen häuften sich jedenfalls die Fälle, bei den abgestellte Fahrzeuge beschädigt wurden, wie die Polizei mitteilt.

So im Stadtteil Rheinau. Zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Mittwochmorgen, 9 Uhr, schlugen der oder die Unbekannten zu. Der Polizei wurden insgesamt vier zerkratzte Pkw gemeldet. Die Fahrzeuge waren mehrheitlich in der Schriesheimer Straße abgestellt. In einem Fall suchten der oder die Täter denselben Tatort an zwei aufeinanderfolgenden Tagen auf und zerkratzten den Lack eines BMW X 3 gleich zweimal. Weiterhin betroffen waren ein Opel Astra mit Bonner Kennzeichen und ein Nissan Micra mit Mannheimer Zulassung.

Zudem wurde ein am Mutterstadter Platz geparkter SUV der Marke Hyundai beschädigt. Sämtliche Fahrzeuge wiesen zum Teil erhebliche Kratzer im Bereich der Karosserie auf. Der Sachschaden wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

In der Zeit zwischen Montagabend, 23 Uhr, und Dienstagfrüh, 6.45 Uhr, traf es einen Pkw vor einem Friedrichsfelder Hotel. Der Besitzer hatte sein Auto mit GL-Kennzeichen in der Lembacher Straße am späten Abend abgestellt. Als er am nächsten Morgen zu seinem Wagen zurückkehrte, musste er feststellen, dass das gesamte Auto - auch Dach und Felgen - etwa fünf bis zehn Zentimeter lange Kratzer aufwies. Der Mann hat nun einen Schaden von mindestens 5000 Euro zu regeln.

Eventuelle Zeugen oder Hinweisgeber, die Verdächtiges bemerkten, werden gebeten, die Ladenburger Polizei unter 06203/9305-0 anzurufen. Wahrnehmungen können den Polizeiposten Rheinau unter 0621/87682-0 oder das Revier in Neckarau unter 0621/83397-0 mitgeteilt werden.