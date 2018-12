Mannheim. (pol/mün) Eine Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag in der Mannheimer Innenstadt beim Fahrstreifenwechsel einen Motorradfahrer übersehen. Bei dem Unfall wurde der 63-Jährige schwer verletzt - er sei aber nicht in Lebensgefahr, berichtet die Polizei.

Eine 34-jährige Frau aus der Vorderpfalz fuhr gegen 15.30 Uhr auf dem Parkring in Richtung Neckarau. In Höhe des Quadrates B 7 wechselte sie den Fahrstreifen nach links, übersah den neben ihr fahrenden 63-jährigen Motorradfahrer aus Ludwigshafen und kollidierte mit ihm. Der Honda-Fahrer stürzte und verletzte sich schwer.

Die 34-jährige Unfallverursacherin erlitt einen Schock. Ihre beiden Kinder im Alter von einem und vier Jahren bleiben unverletzt. Sowohl der Hondafahrer wie auch die Autofahrerin wurden in Mannheimer Krankenhäuser eingeliefert. Die Kinder begleiteten ihre Mutter.

Während der Verkehrsunfallaufnahme musste ein Fahrstreifen des Parkrings gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Unfallörtlichkeit vorbei geleitet, weshalb es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von insgesamt 10.500 Euro.