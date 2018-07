Mannheim. (pol/jeu) Am Montagabend gegen 20.40 Uhr rastete ein Mann nahe des Kurpfalzkreisels aus und bedrohte eine 28-jährige Radfahrerin.

Die Zweiradfahrerin fuhr vom Herrschelplatz in U2 aus Richtung Kurpfalzkreisel, als sie von einem weißen Ford mit Mannheimer Kennzeichen überholt wurde. Der Autofahrer schaltete beim Überholvorgang seine Scheibenwischanlage an und spritzte die Fahrradfahrerin nass.

An der Ampel zum Kurpfalzkreisel stellte die junge Frau den Mann zur Rede. Dieser beleidigte die Radfahrerin daraufhin und drohte sogar, sie umzubringen. Die 28-Jährige ergriff die Flucht in Richtung Alte Feuerwache, doch der Autofahrer fuhr mit geöffnetem Fenster neben ihr her und beleidigte sie weiter. Noch bevor die Polizei eingreifen konnte, hatte der Mann sich von seinem Auto entfernt.

Die Frau merkte sich das Kennzeichen des Fords, sodass die Polizei nun die Fahndung nach dem Fahrzeug eingeleitet hat.