Mannheim. (pol/van) Vom Acker gemacht hat sich ein Autofahrer am Montagabend nach einem Unfall, wie die Polizei mitteilt.

Der Flüchtige kam gegen 21.10 Uhr in der Casterfeldstraße in Richtung Mannheim-Neckarau an der Abfahrt zur B38a ins Schleudern und kollidierte mit der linken Leitplanke. Diese wurde dabei beschädigt.

Ein Zeuge konnte den Unfall beobachten und sprach den Mann an. Doch dieser setzte nach Angaben der Beamten seine Fahrt plötzlich fort und flüchtete von der Unfallstelle.

Der Zeuge verständigte die Polizei, die in der unmittelbaren Umgebung den stark beschädigten Pkw auffinden konnte. Der Opel war bei dem Unfall so sehr beschädigt worden, dass er nicht mehr fahrbereit war.

Der Halter des Wagens konnte totz vorliegender Wohnanschrift bis jetzt nicht angetroffen werden. An dessen Fahrzeug, welches sichergestellt und abgeschleppt wurde, entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Hinweise gehen an die Polizei Mannheim-Neckarau, Telefon 0621/83397-0.