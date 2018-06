Mannheim. (pol/mare) 20.000 Euro Sachschaden und eine schwer verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend gegen 18.35 Uhr in der Duisburger-/Altriper Straße ereignet hat. Das berichtet die Polizei.

Ein 40-Jähriger war demnach mit seinem Audi in der Duisburger Straße in Richtung Altriper Straße unterwegs. In Höhe eines Kreisverkehrs verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über die Verkehrsinsel und kollidierte dort mit einem großen Stein.

Der Audi prallte davon ab, fuhr geradeaus weiter auf die Straße und steuerte auf einen Bordstein zu. Diesen überfuhr er und kam schließlich an einer Schutzplanke zum Stehen.

Der 40-Jährige zog sich eine Wirbelsäulenprellung zu und wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Ein Alkohol- sowie Drogentest verlief negativ.

Neben dem stark beschädigten Auto wurde auch die Umzäunung eines Firmengeländes in Mitleidenschaft gezogen. Da aus dem Audi zudem Betriebsstoffe ins Erdreich und auf die Fahrbahn liefen, wurde diese durch eine Firma gereinigt.