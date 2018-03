Mannheim. (pol/mare) Am späten Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages informierte eine Anwohnerin der Durlacher Straße die Polizei, da vermutlich Jugendliche über geparkte Autos gelaufen waren und sich nun in Richtung Relaisstraße entfernen würden. Bei Eintreffen der Polizeistreife war jedoch niemand mehr vor Ort. Ein beschädigtes Auto, ein schwarzer Mazda CX 5, fand die Polizei vor, an dem Sachschaden von rund 500 Euro entstanden sein dürfte.

Zeugen und Autobesitzer, die bislang keine Anzeige bei der Polizei gemacht haben und/oder Zeugen der Sachbeschädigungen werden gebeten, das Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Telefon 06 21 / 83 39 70, zu informieren.