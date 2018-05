Mannheim. (pol/mün) Opfer eines Trickdiebstahls durch so genanntes "Antanzen" wurde am Sonntagmorgen ein 29-jähriger Mannheimer. Zusammen mit zwei Freunden war er gegen 6.30 Uhr auf dem Nachhauseweg, als er in der Bürgermeister-Fuchs-Straße von mehreren Jugendlichen umringt und angetanzt wurde.

Dabei bemerkte er, dass ihm sein Geldbeutel aus der Hosentasche gezogen wurde. Als die Jugendlichen darauf angesprochen wurden, gab es zunächst einen kurzen Disput. Dann wurde der Geldbeutel wieder ausgehändigt - allerdings ohne das Bargeld.

Als der 29-Jährige anschließend mit seinen Freunden zur Polizei gehen wollte, um Anzeige zu erstatten, folgte ihnen die Jugendgruppe. Sein 23-jähriger Begleiter wurde von einem aus der Gruppe ein Faustschlag verletzte. Anschließend flüchtete die mindestens siebenköpfige Jugendgruppe in Richtung Dammstraße.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung wurden vier junge Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren, auf die die Beschreibung teilweise zutraf, in unmittelbarer Tatortnähe kontrolliert. Ob sie mit den Straftaten in Verbindung zu bringen sind, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Rufnummer 0621/33010 melden.