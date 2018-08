Mannheim. (pol/van) Am Freitagnachmittag hat ein unbekannter Betrüger mit dem Enkeltrick im Stadtteil Käfertal 15.000 Euro von einem 81-Jährigen ergaunert. Das berichtet die Polizei.

Der Unbekannte rief gegen 14 Uhr bei dem Senior an und gab sich als dessen Enkel aus. Er gab vor, für einen Autokauf dringend 15.000 Euro zu benötigen. Seine Bank hätte bereits geschlossen und der Händler würde ihm das Fahrzeug nicht länger zurückhalten. Der angebliche Enkel gab an, ein Mitarbeiter des Autohauses würde bei dem 81-Jährigen vorbeikommen und nach Nennung eines Kennwortes das Geld abholen. Um ihm das Geld zurückzugeben, benötige der angebliche Enkel außerdem die Kontoverbindung. Am Abend käme er mit dem Auto zu einem Besuch vorbei.

Anschließend erschien der angebliche Mitarbeiter des Autohauses und nannte das Kennwort. Der Senior übergab das Geld und der Unbekannte stieg anschließend in ein Auto und fuhr davon. Nachdem der angebliche Enkel am Abend nicht erschienen war, kontaktierte der 81-Jährige seine Tochter und seinen tatsächlichen Enkel. Hierbei flog dann der Betrug des Unbekannten auf und der Betrogene erstattete Anzeige bei der Polizei.

Der Geldabholer soll etwa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er soll helle Haut, volles, dunkles, fast schwarzes Haar sowie einen Dreitagebart haben. Er trug nach Angaben der Polizei ein graues Shirt sowie eine dunkle Hose. Er hatte eine größere Umhängetasche dabei. Der Mann sprach außerdem ohne erkennbaren Akzent.

Hinweise gehen an die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/174-4444.