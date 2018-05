Mannheim. (pol/mare) Zwei Verletzte und 15.000 Euro Schaden hat ein Unfall an Neujahr gefordert. Ursache war eine missachtete rote Ampel.

Kurz nach 15.30 Uhr wollte ein 47-jähriger Renault-Fahrer am Dannstadter Kreuz von der Casterfeldstraße nach links in die Helmertstraße abbiegen. Dabei missachtete er eine rote Ampel.

So kollidierte er mit einem 49-jährigen Opel-Fahrer, der in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Dieser und seine 37-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt in eine Klinik eingeliefert. Der Verursacher blieb unverletzt.

An beiden Autos entstand Sachschaden von rund15.000 Euro. Der linke Fahrstreifen der Casterfeldstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 17 Uhr gesperrt.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst, Telefon 06 21 / 1 74 40 45, in Verbindung zu setzen.