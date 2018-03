Mannheim. (pol/van) Zu tief ins Glas geschaut hatte am Dienstagmorgen ein Lkw-Fahrer im Stadtbezirk Schwetzingerstadt. Wie die Polizei mitteilt, soll der Mann mehrere Unfälle unter Alkoholeinfluss verursacht haben.

Der 54-Jährige war kurz vor neun Uhr mit seinem Lastwagen in der Schwetzinger Straße in Richtung Tattersall unterwegs. Zwischen Krappmühlstraße und Kleinfeldstraße beschädigte er nach Angaben der Beamten beim Vorbeifahren einen geparkten Toyota. Anschließend fuhr er offenbar einfach weiter.

In Höhe der Toräckerstraße wies ein Zeuge den Lkw-Fahrer auf den Unfall hin. Daraufhin wollte der 54-Jährige zum Unfallort zurückfahren und beschädigte beim Wenden zwei weitere geparkte Autos, einen Mercedes Vito und einen BMW, so die Polizei. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch im Atem des Lkw-Fahrers. Ein Test ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.