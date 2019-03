Mannheim. (pol/mare) Leicht verletzt worden ist eine 39-jährige Autofahrerin bei einem Zusammenstoß am Montag in der Oststadt. Der Unfallfahrer beging Fahrerflucht - auf abenteuerliche Weise, wie die Polizei mitteilt.

Der Unbekannte fuhr demnach auf der Augustaanlage in Richtung Innenstadt. Als er die Fahrspur wechselte, kollidierte er mit der 39-jährigen Opel-Fahrerin, die sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zuzog. Der Verursacher fuhr in Richtung Mollstraße davon.

Dabei fuhr er im Bereich der Renzstraße/Bassermannstraße über eine Verkehrsinsel und beschädigte dadurch ein Verkehrsschild. Zudem beobachteten Zeugen, wie Fußgänger zur Seite springen mussten, um nicht von ihm erfasst zu werden.

Der Fahrer fuhr weiter über die Suckowstraße in Richtung Josef-Braun-Ufer bis in die Ifflandstraße Hier beschädigte er ein parkendes Fahrzeug und flüchtete schließlich zu Fuß. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Zu einem weiteren Fall von Fahrerflucht kam es am selben Tag in der Oststadt. Der Unfallverursacher hielt mit seinem Mercedes bei Rot an der Ampel an der Haltelinie der Kunststraße in Richtung Kaiserstraße auf der linken der beiden Linksabbiegerspuren. Auf der rechten Linksabbiegerspur fuhr eine Frau mit ihrem Wagen. Als sie bei Grün abbiegen wollte, fuhr der Mercedes verbotswidrig geradeaus in Richtung Friedrichplatz.

Dabei kam es zum Zusammenstoß, wodurch ein Sachschaden von circa 5500 Euro entstand. Der Mercedes fuhr aber einfach weiter

Wer hat die Fahrer bei ihrer Flucht gesehen oder kann Angaben zu den Unfallhergängen machen? Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt nimmt sachdienliche Hinweise unter Telefon 0621/1743310 entgegen.