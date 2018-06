Mannheim. (pol/mün) Eine Trickbetrügerin konnte am Freitag einen 91-jährigen Mannheimer am Telefon überreden, ihr sein Erspartes zu geben. Erst verwickelte sie den Senior aus Feudenheim in ein Gespräch. Durch ihre geschickte Gesprächsführung gewann er den Eindruck, einen nahen Bekannten am Telefon zu haben, der in einer finanziellen Notlage sei, berichtet die Polizei.

Der hilfsbereite Mann hob sodann mehrere tausend Euro seines Ersparten von einer Bank ab und übergab einer unbekannten Frau das Geld. Die Frau hatte schon auf die Rückkehr des 91-Jährigen vor dessen Wohnung gewartet.

Nachdem es sich im Laufe des Freitagnachmittages immer mehr verdichtete, dass der Senior einem Betrug zum Opfer gefallen war, meldete er sich bei der Polizei.

Die Unbekannte soll etwa 50 bis 55 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß sein und eine kräftige Statur haben. Sie habe eine dunkleren Hauttyp, dunklere, längere Haare sowie eine Brille.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Rufnummer 0621/718490 entgegen.