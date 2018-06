Mannheim. (pol/mare) Ein bislang Unbekannter drang am frühen Sonntagmorgen in eine unverschlossene Erdgeschosswohnung in der Rheintalbahnstraße ein. Das teilt die Polizei mit.

Die Eigentümerin war gerade im Keller, als sich der männliche Täter um 7 Uhr morgens in ihren Wohnräumen zu schaffen machte. Als die 78-Jährige dann zurück an ihr Appartement kam, bemerkte sie die offenstehende Tür und rief hinein.

Der überraschte Täter rannte daraufhin aus der Wohnung und flüchtete mit seiner Beute in Richtung Neckarauer Straße. Zwei Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden durch die Rufe sofort auf die Situation aufmerksam und konnten den Täter wie folgt beschreiben: männlich, schwarze Hautfarbe, etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,85 Meter groß, schlank.

Der Diebstahlsschaden beträgt mehrere Zehntausend Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Telefon 0621/833970 entgegen.