Mannheim-Oststadt. (pol/fjm) Ein Streit zwischen einem 29-jährigen Mann und zwei 21 und 38 Jahre alten Frauen ist am frühen Donnerstagmorgen in der Oststadt eskaliert.

Der Mann hatte laut Polizeiangaben gegen 4.40 Uhr der 38-Jährigen ins Gesicht geschlagen und die 21 Jahre alte Frau bespuckt. Anschließend flüchtete er in Richtung Wasserturm.

Dabei wurde er jedoch von zwei Männern im Alter von 21 und 23 Jahren beobachtet und verfolgt. Am Taxihalteplatz am Wasserturm holten sie ihn ein und zogen ihn aus einem Taxi, in das er gestiegen war. Sie schlugen gemeinsam auf den 29-Jährigen ein, sodass dieser Verletzungen erlitt. Unter anderem wurde ihm ein Schneidezahn ausgeschlagen.

Die Polizei traf alle Betiligten noch am Tatort. Der 29-Jährige wurde ins Krankhaus gebracht, die beiden 21 und 23 Jahre alten Männer wurden festgenommen und zum Polizeirevier Oststadt gebracht. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Aufnahme ihrer Personalien wieder gehen gelassen.

Nach ersten Erkenntnissen waren laut Polizei alle Beteiligten, wie auch umstehende Zeugen, deutlich alkoholisiert. Alkoholtests ergaben Werte zwischen 0,8 Promille und rund 2 Promille. Gegen den 29-Jährigen und die beiden Männer wird nun wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.