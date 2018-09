Mannheim-Jungbusch. (pol/kau) Eine junge Radfahrerin hat sich bei einem Unfall in der Hafenstraße am Donnerstagabend schwer verletzt. Laut Polizeibericht war die 25-Jährige verbotenerweise ohne Licht auf dem linken Gehweg in Richtung Parkring unterwegs gewesen.

Zuvor wollte ein Anwohner gegen 21.10 Uhr in seiner Einfahrt ein Auto auf einen Anhänger aufgeladen. Um den Wagen auf den Anhänger zu ziehen, benutzte er einen Spanngurt, den er an der Anhängerkupplung des Autos befestigt hatte. Zusätzlich zum Warnblinker waren zwei Bekannte des Besitzers anwesend, die das Fahrzeug beim Aufladen einwiesen.

Die Beiden versuchten die junge Frau durch Rufe aufzuhalten, als diese sich der Einfahrt näherte. Die 25-Jährige fuhr allerdings einfach weiter und übersah den über den Fußweg gespannten Gurt. Sie überschlug sich mit ihrem Rennrad und verletzte sich schwer. Der Rettungswagen musste die junge Frau in die Mannheimer Klinik bringen.

Aufgrund des Unfalls kam es weiterhin zu Behinderungen im Straßenverkehr. Die Ermittlungen führt die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Mannheim.