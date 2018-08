Mannheim. (RNZ) Ein 23-jähriger Mann ist am frühen Samstagmorgen in der Innenstadt handgreiflich gegenüber Polizeibeamten geworden.

Der Mann wurde gegen 2.30 Uhr in Gewahrsam genommen, als er im Quadrat O 7 in Streitigkeiten verwickelt war. Dagegen widersetzte sich dem Mann durch vehement. Als die Polizisten versuchten, ihn in Gewahrsam zu nehmen, kam ein 21-jähriger Mann hinzu und versuchte, den 23-Jährigen zu befreien.

Beide Männer wurden daraufhin unter erheblichem Kraftaufwand und mithilfe weiterer Polizeibeamter überwältigt und zum Polizeirevier Innenstadt gebracht. Dort beleidigte der 23-Jährige zudem die Beamten. Ein Polizist erlitt bei der Festnahme leichte Verletzungen.

Die zwei Männer standen deutlich unter Alkoholeinfluss. Gegen beide wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt.