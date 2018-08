Mannheim. (pol/mare) Am Montagmittag ereignete sich in der Mannheimer Neckarstadt ein Verkehrsunfall, wobei das Auto des Unfallverursachers total beschädigt wurde. Das teilt die Polizei mit.

Ein 18-jähriger fuhr demnach um 12.50 Uhr mit seinem Mercedes auf der Brückenstraße in Richtung Schafweide. Unmittelbar nach der Rechtskurve, in der die Brückenstraße in die Schafweide übergeht, verlor dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Dabei schlitterte der Mercedes über den Bordstein und prallte mit dem Heck gegen eine Ampel und einen Lichtmasten. Schließlich stieß er mit einem Geländer des dortigen Fußgängerüberwegs zusammen.

Grund des Unfalls ist nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei überhöhte Geschwindigkeit in Kombination mit regenasser Fahrbahn. Trotz Totalschaden am Fahrzeug des Unfallverursachers wurde dieser nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 8000 Euro.