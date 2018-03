Mannheim. (pol/mare) Ihre Zerstörungswut haben zwei 17-jährige Mädchen in der Nacht zum Freitag an einer Straßenbahn ausgelassen. Das berichtet die Polizei.

Aber der Reihe nach: Ein Zeuge alarmierte gegen 1 Uhr über Notruf die Polizei. ER habe, so teilte er mit, beobachtet, wie zwei junge Frauen kurz zuvor an der Straßenbahnhaltestelle "Alte Feuerwache" mehrere Scheiben der Straßenbahn der Linie 1 eingeschlagen hätten. Danach seien sie in Richtung Neckarpromenade geflüchtet.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung fand die Polizei in einer nahe gelegenen Tiefgarage tatsächlich zwei 17-jährige Mädchen und kontrollierte sie. In ihrer Kleidung hatten sie je einen offensichtlich benutzten Nothammer versteckt. Wie die weiteren Ermittlungen der Beamten ergaben, wurden die beiden Nothämmer zuvor von den Jugendlichen im hinteren Bereich derselben Straßenbahn entwendet.

Der Sachschaden an der Straßenbahn beläuft sich auf rund 7000 Euro. Die Mädchen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls und Sachbeschädigung.