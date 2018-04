Mannheim. (pol/van) Bei einem Unfall am Sonntagabend im Stadtteil Neckarau wurde ein 39-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt. Das berichtet die Polizei. Eine 37-Jährige war gegen 18.30 Uhr mit ihrem Ford auf der Adlerstraße in Richtung Neckarauer Straße unterwegs. An der Einmündung zur Neckarauer Straße missachtete sie dann offenbar beim Abbiegen die Vorfahrt des 39-Jährigen, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg, der nicht für seine Fahrtrichtung freigegeben war, in Richtung Neckarauer Übergang fuhr. Dabei stürzte der Radler über die Motorhaube des Ford auf die Fahrbahn und zog sich eine stark blutende Kopfplatzwunde zu.

Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei der Unfallaufnahme war den Beamten bereits deutlicher Alkoholgeruch im Atem des 39-Jährigen aufgefallen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Die Fahrerin des Ford sieht nach Angaben der Bamten nun einem Bußgeld wegen Vorfahrtsverletzung entgegen, gegen den Fahrradfahrer wird wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.