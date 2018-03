Mannheim. (pol/gun) Ein 15-Jähriger wurde am Dienstagabend nach einem versuchten Diebstahl aus einem Rucksack in der Mannheimer Innenstadt festgenommen. Eine 35-jährige Frau war laut Polizeibericht gegen 19.30 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg am Friedrichsring unterwegs, als der Jugendliche sich zunächst von hinten anschlich und den Rucksack der Frau zu öffnen versuchte.

Er sei dabei gegen eine Papiertasche gestoßen und habe so Opfer auf sich aufmerksam gemacht. Der Junge soll sofort in Richtung Luisenring geflüchtet sein, konnte jedoch aufgrund der Täterbeschreibung noch am selben Abend festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Obhut einer Jugendhilfeeinrichtung übergeben.