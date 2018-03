Mannheim. (pol/mare) Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim hat das Amtsgericht Haftbefehl gegen eine 45-jährige bulgarische Staatsangehörige erlassen. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Mannheim mit.

Die Beschuldigte steht im dringenden Verdacht, am Mittwoch gegen 10.45 Uhr in einem Café im Quadrat I 2 in der Mannheimer Innenstadt auf einen 50-jährigen türkischen Staatsangehörigen mit einem Messer eingestochen zu haben. Es kam zum Streit zwischen den miteinander Bekannten, kurz vor der Tat eskalierte dieser. Die Auseinandersetzung setzte sich nach der Attacke vor dem Café fort. Die Beschuldigte meldete sich selbst nach der Tat beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt und konnte im Anschluss am Tatort vorläufig festgenommen werden. Die Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde sichergestellt.

Der 50-Jährige rettete sich nach der Tat in eine nahegelegene Apotheke. Von dort wurden Rettungskräfte verständigt.

Nach der ersten notärztlichen Behandlung wurde er mit dem Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert und notoperiert. Wie die Ermittlungen ergaben, waren die Beteiligten miteinander bekannt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde die 45-Jährige am Donnerstagnachmittag dem Ermittlungsrichter im Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Dieser erließ gegen die Bulgarin Haftbefehl. Die Beschuldigte wurde danach in eine Justizvollzuganstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an.