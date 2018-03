Mannheim (dpa/lsw/pol/van) - Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Mannheim-Neckarstadt sind fünf Menschen verletzt worden. Das teilte die Polizei nach ersten Ermittlungen mit. Das Feuer war am Freitag aus zunächst ungeklärten Gründen in einer Wohnung im ersten Stock des Gebäudes in der Pyramidenstraße ausgebrochen.

Der 92-jährige Bewohner der Wohnung kam mit Verbrennungen in eine Ludwigshafener Spezialklinik, zwei weitere Personen im Alter von 48 und 30 Jahren sowie zwei Kinder wurden mit Rauchgasvergiftungen in Mannheimer Krankenhäuser eingeliefert.

Von den Flammen sei auch ein Appartement im zweiten Stock in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weitere Ermittlungsarbeit zur Brandursache übernommen. Der Sachschaden wurde auf rund 120.000 Euro geschätzt.

