Mannheim. (pol/run) Die Polizei Mannheim hat am Montagabend gegen 23 Uhr drei Männer im Alter von 29, 31 und 33 Jahren in einer Apotheke in den Quadraten festgenommen. Das Trio steht im dringenden Tatverdacht dort Medikamente, Kosmetika und Bargeld im Wert von etwa 1000 Euro zu entwendet zu haben.

Eine Zeugin sah einen der Männer in der Apotheke und verständigte sofort die Polizei. Die Besatzungen mehrerer Funkwagen machten sich auf den Weg, umstellten den Tatort und nahmen schließlich die drei aus der Region stammenden Männer fest.

Die Beschuldigten wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim am darauffolgenden Tag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Dieser eröffnete gegen die Beschuldigten Haftbefehle wegen des Verdachts des Diebstahls in einem besonders schweren Fall. Nach der Haftvorführung wurden sie in verschiedene Gefängnisse eingeliefert.