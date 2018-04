Heidelberg. (pol/mare) Bereits am Freitag gegen 22 Uhr wurde ein 58-jähriger Stadtangestellter von einem bislang Unbekannten angegriffen. Aus einer zehnköpfigen Gruppe heraus beleidigte der Täter den 58-Jährigen, der gerade in der Uferstraße in Höhe der Theodor-Heuss-Brücke bei der Toilettenanlage war. Der 58-Jährige wurde dann zu Boden gestoßen und hierbei leicht verletzt.

Vorausgegangen war ein Streit. Der 58-Jährige war mit seinen Reinigungsarbeiten an der Toilettenanlage fertig und verschloss diese, dem Unbekannten verweigerte er die erneute Öffnung der Anlage, mit dem Hinweis, dass er weiter Anlagen reinigen müsse. Dies missfiel dem Täter, worauf er den 58-Jährigen attackierte. Passanten eilten dem Mann zu Hilfe, worauf die Gruppe über die Theodor-Heuss-Brücke flüchtig ging.