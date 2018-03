Mannheim. (pol/mare) Und das ausgerechnet zum Valentinstag: Der heftige Streit eines Pärchens hat am Dienstagabend gegen Mitternacht in einem Mehrparteienhaus in der Ludwig-Jolly Straße einen Ggroßeinsatz der Polizei ausgelöst.

Aber der Reihe nach: Ein 31-jähriger Mann war am Fastnachtdienstag gegen 23 Uhr alkoholisiert nach Hause gekommen. Hier geriet er in einen heftigen Streit mit seiner Lebensgefährtin sowie mit einem zu Besuch anwesenden Pärchen.

Dabei bedrohte der Mann seine 29-jährige Lebensgefährtin mit einem Küchenmesser. Ein Fernsehgerät warf er kurzerhand aus dem Fenster im zweiten Stock. Der Frau gelang es aus der Wohnung zu flüchten und die Polizei zu verständigen. Ihr Besuch rettete sich ins Schlafzimmer.

Der Mann drohte, gegen die eintreffenden Polizeibeamten gewaltsam vorzugehen und verbarrikadierte sich in der Wohnung. Nachdem die Gäste beruhigend auf ihn eingeredet hatten, konnte der Mann in einem längeren Gespräch mit Polizeibeamten dazu bewegt werden aufzugeben und vor die Tür zu kommen.

Dort ließ er sich widerstandlos festnehmen. Alarmierte Spezialkräfte konnten wieder abgezogen werden. Gegen den Mann wird jetzt wegen Bedrohung und Freiheitsberaubung ermittelt.