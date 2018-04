Mannheim. (pol/mare) Keine Ostereier, sondern zwei Männer hat die Bundespolizei seit längerer Zeit gesucht. Und just am Ostersonntag klickten am Mannheimer Hauptbahnhof die Handschellen, wie die Polizei mitteilt.

Kurz nach Mitternacht kontrollierten die Bundespolizisten demnach einen 32-Jährigen, der sichtlich alkoholisiert war. Im Rahmen der fahndungsmäßigen Überprüfung wurde festgestellt, dass der Deutsche mit zwei Haftbefehlen der Staatsanwaltschaft Heidelberg gesucht wird.

Er wurde in zwei Strafverfahren wegen Diebstahls zu Geldstrafen von insgesamt 670 Euro, ersatzweise 67 Tagen Haft, verurteilt. Da er die Summe nicht aufbringen konnte, fiel das Osterfest für ihn aus. Er wurde nach Ausnüchterung in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Um 20 Uhr klickten erneut die Handschellen im Hauptbahnhof. Im Rahmen einer Personenkontrolle wurde ein aus Litauen stammender Mann verhaftet. Er wurde mit zwei Haftbefehlen wegen Betrugs gesucht. Der 30-Jährige wurde im Jahr 2014 zu insgesamt fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Nachdem er einen Teil dieser Strafe abgesessen hatte, wurde er im November vergangenen Jahres in sein Heimatland abgeschoben. Da er erneut nach Deutschland eingereist ist, muss er nun die Reststrafe von einem Jahr und fünf Monaten absitzen.

Weiterhin wurde ein Strafverfahren eingeleitet, da er entgegen einer Wiedereinreisesperre nach Deutschland eingereist ist.