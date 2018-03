Mannheim. (pol/mün) Die Feuerwehr konnte am Mittwochabend einen Brand in der Kleingartenanlage Zum Herrenried in Mannheim rasch löschen. Dort war gegen 22.20 ein Feuer gemeldet worden. Laut Polizei war ein Gerätecarport auf einem Gartengrundstück in Brand geraten. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.