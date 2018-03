Mannheim. (pol/rl) Niedergebrannt ist ein Gartenhaus in der Sonderburger Straße am Samstagabend. Laut Polizeibericht war das Feuer in dem Haus gegen 20.15 Uhr durch einen technischen Defekt ausgelöst worden.

Trotz schnellen Eingreifens konnte die Berufsfeuerwehr Mannheim ein vollständiges Niederbrennen nicht verhindern. Ein direkt daneben stehendes weiteres Gartenhaus wurde durch den Brand ebenfalls leicht in Mitleidenschaft gezogen.

Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf circa 50.000 Euro. Während den Löscharbeiten wurde der Verkehr örtlich geregelt.