Mannheim. (pol/gun) Am Dienstagabend ist in Mannheim-Käfertal ein Mülllagerraum im Keller eines Bürogebäudes völlig ausgebrannt. Laut Polizeibericht war das Feuer in der Straße Am Ullrichsberg gegen 20 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in einem Abfallcontainer ausgebrochen.

Die Feuerwehren der Wachen Mitte und Nord rückten an und löschten den Brand. Anschließend lüfteten sie das gesamte Gebäude nach der starken Rauchentwicklung. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt ungefähr 30.000 Euro.