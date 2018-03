Mannheim. (pol/gun) Der Polizei ist am Dienstagabend in der Mannheimer Gartenstadt ein Schlag gegen die zuletzt immer häufiger auftretenden Telefon-Trickbetrüger gelungen.

Wie das Polizeipräsidium und die Staatsanwaltschaft aus Mannheim in einer gemeinsamen Pressemitteilung angaben, wurde einen 30-jähriger Verdächtiger auf frischer Tat erwischt. Er hatte es mit der bekannten Masche des "falschen Polizisten" versucht. Ein Ermittlungsrichter erließ inzwischen einen Haftbefehl.

Doch der Reihe nach: Am Dienstag, kurz vor 20 Uhr, hatte bei einem 54-jährigen Gartenstädtler ein angeblicher Kripobeamter angerufen und diesen in ein Gespräch verwickelt. Der aufmerksame Bürger erkannte, dass es sich bei dem Anrufer um keinen echten Ordnungshüter handelte und verständigte die Polizei.

Diese führten sodann verdeckte Observationsmaßnahmen durch. Wie mit dem "Kripobeamten" am Telefon vereinbart, sollte der 54-Jährige Wertgegenstände und Bargeld in einer Papiermülltonne deponieren. Er ging zum Schein auf die Forderungen des Betrügers ein und legte zwei Taschen in der Mülltonne vor seinem Haus.

Gegen 21 Uhr reagierte dort der Bewegungsmelder. Durch die Observationskräfte des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen konnte der 30-Jährige beim Durchsuchen der Papiertonne gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde der aus dem Großraum Offenbach stammende Tatverdächtige am Mittwochnachmittag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Dieser erließ gegen den Beschuldigten Haftbefehl wegen versuchten gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Betrugs aufgrund von bestehender Fluchtgefahr. Er wurde daraufhin in ein Gefängnis eingeliefert.

Insgesamt berichtet die Polizei von 31 registrierten Anrufen mit derselben Betrugsmasche allein am Dienstagabend. Der Schwerpunkt lag diesmal im Bereich Mannheim-Nord, Sinsheim und Ladenburg.

Die Polizei rät daher nach wie vor zu großer Vorsicht, Angerufene sollten auf keinen Fall Namen oder persönliche Informationen am Telefon preisgeben und umgehend die Polizei verständigen. Es sei außerdem ratsam seinen Eintrag im Telefonbuch zu prüfen und gegebenenfalls den Vornamen löschen oder nur den Anfangsbuchstaben stehen zu lassen.