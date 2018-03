Mannheim (dpa/lsw) - In mehreren deutschen Städten - darunter auch Mannheim - haben Kurden in der Nacht zu Freitag gegen das türkische Artilleriefeuer auf die kurdische Stadt Afrin in Nordsyrien protestiert. In der Nähe des Hauptbahnhofs der Neckarstadt hätten sich etwa 40 Menschen zu einer "Spontandemo" versammelt, teilte die Polizei in Mannheim am Freitag mit.

Nachdem ein Passant die Demonstranten mit einem nationaltürkischen Zeichen provoziert hatte, drohte die Situation zu eskalieren. Aus den Reihen der Versammlung wurde der Passant angegriffen, weshalb es zu einem Pfefferspray- und Schlagstockeinsatz der Einsatzkräfte kam. Mit Hilfe weiterer alarmierter Polizeikräfte konnte die Situation beruhigt werden, die Versammlung wurde schließlich aufgelöst.

Weitere Demonstrationen gab es auch in Berlin, Bonn, Duisburg, Dortmund, Minden, Bielefeld, Essen, Hannover, Hamburg und Frankfurt, wie Polizeisprecher berichteten. Aus den Gruppen mit je 15 bis 75 Teilnehmern waren Sprechchöre zu hören, Fahnen wurden geschwenkt. "Überall ist Afrin. Überall ist Widerstand", riefen die Demonstranten in Hannover, wie es hieß.

Am späten Donnerstagabend hatten türkische Truppen die Stadt Afrin mit Artillerie beschossen und dabei nach kurdischen Angaben auch auf einen Menschenkonvoi gezielt. In den vergangenen Wochen hatten Kurden immer wieder gegen den Einmarsch türkischer Truppen in der Region demonstriert.